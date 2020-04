Fysieke en verbale agressie tegen personeel De Lijn licht gedaald in 2019 JG

21 april 2020

10u08

Bron: Belga 0 Het aantal gevallen van fysieke of verbale agressie tegenover chauffeurs en controleurs van De Lijn is in 2019 met 6,3 procent gedaald in vergelijking met 2018. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Bert Maertens (N-VA) opvroeg bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

De cijfers hebben betrekking op geregistreerde gevallen van agressie tegenover controleurs van De Lijn en tegenover chauffeurs van de openbaarvervoermaatschappij en de exploitanten. In heel 2019 werden er 1.472 gevallen van verbale agressie genoteerd en 270 gevallen van fysieke agressie, 1.742 in totaal.

Een jaar eerder waren er 1.548 gevallen van verbale agressie en 312 van fysieke agressie, of 1.860 in totaal.

Ook al daalde het aantal feiten, het aantal uren werkonbekwaamheid die er het gevolg van waren steeg wel: van 23.298 in 2018 tot 29.452 in 2019.