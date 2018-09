Fun stunt met speelgoedkraan van Willy Naessens Thomas Vandewalle

13 september 2018

Speelgoedwinkel Fun brengt op 1 oktober de Willy Naessens-speelgoedkraan en helm op de markt. “Fantastisch toch? Nu kunnen kindjes overal met een Willy Naessens-kraantje spelen en wie weet … kunnen ze later ook nog in het echt bij ons komen werken,” glundert een trotse Naessens. “Het is alvast schitterende publiciteit.” Het is trouwens niet de eerste keer dat de Belgische speelgoedketen met een uniek item op de markt komt. Zo waren er eerder ook al de Dovy-speelgoedkeuken en het Flandria-marktkraampje. “We hechten veel belang aan samenwerkingen met gelijkgezinde Belgische bedrijven. We merken duidelijk op dat de consument meer en meer op zoek is naar speelgoed met een knipoog naar de lokale markt”, aldus aankoopverantwoordelijke Inge Suy van Fun. De kraan zal 29,99 euro kosten, de helm 4,99 euro.