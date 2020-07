Frustratie over bedrijf dat Swissport tijdelijk vervangt: “Als dit doorgaat hou ik mijn hart vast” HAA

03 juli 2020

21u35

Bron: Belga 0 Bij de ex-werknemers van het failliete Swissport heerst volgens vakbondssecretaris Fouad Bougrine van ACLVB veel frustratie en ongenoegen over de werkwijze van Alyzia, de afhandelaar die in de plaats kwam op Brussels Airport. De recrutering en vergoeding zorgen voor de wrevel.

Het Franse Alyzia is sinds 1 juli actief op de luchthaven, als tijdelijke vervanger van Swissport. De afhandelaar heeft op dit ogenblik contracten met vier luchtvaartmaatschappijen en doet voor de afhandeling een beroep op naar schatting een 40-tal interimwerkers.

Ex-werknemers

"Alyzia werft interimkrachten aan via Randstad en heeft hiervoor een lijst van ex-werknemers van Swissport overgemaakt. Er is kennelijk een selectie gemaakt van werknemers die zonder protest bereid zijn om bij wijze van spreken alles te doen, zelfs meewerken aan illegale praktijken zoals het oproepen van mensen één uur voor ze moeten beginnen, "stelt Bougrine.

"Dat leidt tot grote frustratie bij mensen met meer ervaring, opleiding en skills voor bepaalde taken, die over het hoofd gezien worden. De betrokkenen weten bovendien nog niet voor welk loon ze werken en moeten het doen met een kwart van de maaltijdcheques in vergelijking met wat ze kregen bij Swissport.”

Ex-manager

De liberale vakbondssecretaris wijst erop dat Alyzia in Frankrijk een goede reputatie heeft bij de vakbonden, maar hier op Brussel Airport "door een verkeerde aanpak en vele onduidelijkheden de mist dreigt in te gaan".

Hij wijst hierbij met de beschuldigende vinger naar een ex-manager van Swissport Belgium, die nu aangesteld is als 'stationdirector' van Alyzia op Brussels Airport. "Als dit doorgaat hou ik mijn hart vast en dreigen we te verzeilen in wantoestanden zoals ten tijde van Swissport", waarschuwt Bougrine.