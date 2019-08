Fruitsector bevreesd voor nieuwe invasieve wants die 37 miljoen dollar schade aanrichtte in Amerika FVI

28 augustus 2019

15u45

Bron: Belga 0 De fruitsector vreest voor de opmars van een nieuwe invasieve exoot. De Aziatische bruingemarmerde schildwants zorgde in Zuid-Europa en in de buurlanden Frankrijk en Duitsland al voor veel schade in de appel- en perenteelt. In ons land is de soort nog maar enkele keren gespot, maar ze zou de komende jaren kunnen zorgen voor een plaag, staat de lezen op de website van Natuurpunt.

De eerste exemplaren in Europa doken in 2007 op, in Zwitserland. Nadien ging de uitbreiding snel. In Italië groeide de soort op vier jaar tijd uit tot een belangrijke pestsoort voor de landbouw. In Noord-Amerika, waar de soort ook ingeburgerd is, veroorzaakte de wants in 2010 37 miljoen dollar schade in de appelteelt.

Tot nog toe zijn er slechts enkele waarnemingen in ons land. In het najaar van 2017 werd er eentje gezien in Sint-Niklaas, in januari 2019 was er een melding in Charleroi en in juli 2019 werd er een gefotografeerd in Sint-Katelijne-Waver. Dat is al bij al beperkt, maar ook in Nederland zijn er dit jaar al meerdere waarnemingen. Computermodellen geven aan dat het klimaat hier geschikt is voor de soort en het ligt dus in de lijn van de verwachtingen dat de wants de komende jaren een plaag kan vormen.

Er zijn nog geen efficiënte of milieuvriendelijke bestrijdingsmethoden voor de soort. Om een goed zicht te houden op de verspreiding, roept het Proefcentrum Fruit iedereen op om mee een oogje in het zeil te houden. Meldingen kunnen gemaakt worden op waarnemingen.be of via mail naar tim.belien@pcfruit.be en/of gertie.peusens@pcfruit.be. Via die meldingen kunnen fruittelers in de buurt gewaarschuwd worden en kunnen ze maatregelen nemen, zoals het sluiten van netten rond hun boomgaarden.