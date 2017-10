Frontale aanrijding met drie zwaargewonden in Gijzegem 01u30

Op de Steenweg naar Oudegem in Gijzegem, een deelgemeente van Aalst, zijn rond 22 uur gisteravond twee personenwagens frontaal met elkaar in aanrijding gekomen.

Het ongeval gebeurde op een recht stuk weg nadat de bestuurder van een Renault Koleos van zijn baanvak afweek. Naar verluidt viel de man in slaap achter het stuur. Zijn wagen knalde op een tegemoetkomende Audi A6. De bestuurder in dat voertuig bleef ongedeerd. De chauffeur en twee inzittenden van de Renault raakten zwaargewond. Door het ongeval is de Steenweg afgesloten voor alle verkeer.







