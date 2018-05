Frituur beschoten in Deurne Patrick Lefelon

02 mei 2018

14u07

In de Frans Craeybeckxlaan in Deurne voert de federale gerechtelijke politie momenteel een onderzoek naar een schietpartij op een frituur.

Initieel kreeg de politie een oproep voor een ingeslagen ruit, maar agenten vonden ter plaatse kogelhulzen waarna de collega's erbij werden geroepen.

Antwerpen gaat al sinds eind 2016 gebukt onder aanslagen die mogelijk kaderen in een drugsoorlog. Of de aanslag op de frituur in datzelfde rijtje past, is momenteel niet duidelijk.