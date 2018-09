Frisse start van een zonnige dag ADN

25 september 2018

06u13

Bron: Belga 0 Vanochtend is het erg fris met hier en daar nevel of een paar snel verdwijnende mistbanken. Daarna wordt het meestal zonnig.

In het uiterste westen en noordwesten verwachten we soms nog wat meer stapelwolken. De kans op een buitje aan zee is klein. We krijgen maxima van 11 graden in de Hoge Ardennen tot 16 graden in het centrum. De zwakke veranderlijke wind draait geleidelijk naar het oosten. Over het uiterste zuiden is de wind eerder matig, aldus het KMI.

Volgende nacht wordt het vrijwel helder en koelt het opnieuw fel af met minima van -1 of -2 graden in de Hoge Ardennen tot 5 graden in de grote steden. De zwakke oostenwind draait naar zuidelijke richtingen.



Morgen wordt een mooie herfstdag. Na het verdwijnen van de plaatselijke ochtendnevel krijgen we zonnig weer met eventueel wat sluierwolkjes. De maxima liggen tussen 15 en 19 graden. De wind is zwak of in de noordelijke landshelft soms matig, uit zuid tot zuidwest of uit veranderlijke richtingen.

Donderdag wordt opnieuw een mooie zonnige dag, met maxima in de buurt van 19 graden in het centrum. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten.

Vrijdag neemt de bewolking toe vanuit het noorden. Er kan wat lichte regen vallen. De maxima liggen rond 16 graden. De wind waait meestal matig uit noord tot noordoost.

Tijdens het weekend en maandag wisselen zonnige perioden af met wolkenvelden. Het is overwegend droog, al kunnen er soms wel Noordzeebuien het land optrekken. De maxima liggen rond 15 graden.