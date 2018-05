Frisse duik in zee? Enkel strandredders in Blankenberge dit weekend HA

04 mei 2018

15u11

Bron: VRT 0 Er staat ons opnieuw een zonnig weekend te wachten, met temperaturen die zullen oplopen tot 24 graden. Het mooie weer zal ongetwijfeld veel Belgen naar de kust lokken. Wie zich aan een frisse duik in zee wil wagen, trekt het beste naar Blankenberge, de enige kustplaats waar komend weekend al redders staan.

In de andere badsteden worden er nog geen strandredders ingezet. Wie afkoeling wil zoeken in zee, moet er wel rekening mee houden dat het water nog erg koud is. "Het zeewater heeft nog maar een temperatuur van 12 graden", zegt An Beun van de Intercommunale Kunstreddingsdienst West-Vlaanderen aan de VRT. "Het is zeker nog niet aangenaam om te zwemmen in zee."

Tijdens het verlengde weekend van Onze-Lieve-Heer Hemelvaart, volgende week, wordt het aantal redders aan de kust uitgebreid. Dan zullen er niet alleen redders staan in Blankenberge, maar ook in De Haan, Knokke-Heist en Oostende.