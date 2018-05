Frietketel veroorzaakt brand in appartementsgebouw in Oostende SI

06 mei 2018

14u21

Bron: Belga 0 Vandaag moest de brandweer uitrukken voor een brand in een appartementsgebouw in Oostende. De brand zou ontstaan zijn door een brandende frietketel, zo bevestigt de politie van Oostende. De bewoonster en haar kind werden met rookintoxicatie naar het ziekenhuis overgebracht.

De brand ontstond op de zesde verdieping van een appartementsgebouw in de Torhoutsesteenweg in Oostende. Tijdens het koken vatte de frietketel vuur. Een bezoekster probeerde de brand nog te blussen door er iets over te gooien maar dit hielp niet. Hierdoor ontstond er enorm veel rook in het appartement. De bewoonster van het appartement en haar kindje waren op het moment van de brand ook aanwezig. Zij vertoonden tekenen van rookintoxicatie en werden voor verder verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De bezoekster liep tijdens de bluspoging lichte brandwonden op.