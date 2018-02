Freya Van den Bossche (sp.a) zegt politiek in Gent vaarwel FT

Bron: Nieuwsblad 0 Freya Van den Bossche zal niet op de kartellijst van Groen en sp.a in Gent staan. Dat meldt Het Nieuwsblad. Na achttien jaar zegt de voormalige minister de actieve politiek in de stad vaarwel.

Van den Bossche zal de lijst voor de provincieraad duwen, maar zal na oktober niet zetelen. "Ik steun de lijst alleen. Ik wil graag verder werken in het parlement", zegt ze. De socialiste bevestigt wel dat ze de Gentse afdeling achter de schermen zal blijven steunen. "Ik zal harder campagne voeren dan ooit", klinkt het nog.

Haar beslissing is mee ingegeven door de manier waarop de afgelopen jaren in Gent oppositie is gevoerd. “Hard op de man, dat heeft me teleurgesteld." Ze geeft toe dat de liefde voor het vak daardoor verminderd is.

In 2000 kwam Freya Van den Bossche voor de eerste keer op als lid van SP in Gent. Ze behaalde onmiddellijk een goede score en werd verkozen tot gemeenteraadslid. Dat jaar mocht ze zich ook schepen van Onderwijs noemen. Bij de federale verkiezingen in 2003 trad Van den Bossche op als lijsttrekker voor de sp.a in Oost-Vlaanderen. Met 105.000 voorkeursstemmen werd ze volksvertegenwoordiger en minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling. Ze hing haar schepensjerp in Gent toen even aan de haak. Bij de lokale verkiezingen in 2006 was Van den Bossche lijstduwer en werd met 5.000 stemmen - toen op de plaatselijke lijst SP.A-Spirit - opnieuw herverkozen in de gemeenteraad.