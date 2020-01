Freya Saeys (Open Vld) vraagt georganiseerde screening prostaatkanker om sterfgevallen te voorkomen NLA

19 januari 2020

12u39

Bron: Belga 0 Vlaams parlementslid Freya Saeys (Open Vld) wil een georganiseerde screening van prostaatkanker. Prostaatkanker is een ziekte die vaak een fatale afloop kent, maar waar een screening het hoge percentage sterfgevallen kan verhelpen, zegt Saeys.

De liberale politica en huisarts citeert cijfers van de Stichting Kankerregister en van Vlaams welzijnsminister Wouter Beke (CD&V). Die cijfers tonen aan dat in 2017 bij 9.555 Belgische mannen prostaatkanker werd vastgesteld. Daarvan stierven er 1.529, of 16 procent. Volgens Saeys kan een PSA-test bij bepaalde doelgroepen soelaas bieden. In zo’n bloedonderzoek kan prostaatkanker vroegtijdig vastgesteld worden. Een Europese studie bij 100.000 patiënten toont zelfs aan dat het aantal overlijdens kan worden gehalveerd.

Ze spoort minister Beke aan te onderzoeken of een georganiseerde screening zinvol en kwaliteitsvol is. Beke stelt voor dat de beroepsvereniging voor urologen een advies vraagt aan de werkgroep Bevolkingsonderzoek zodat de screening getoetst kan worden aan de criteria in de regelgeving, weet Saeys. Wanneer volgens de werkgroep zowel het nut als de kwaliteit zijn aangetoond, kan eventueel toestemming voor prostaatkankerscreening worden verleend.