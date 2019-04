Freya Piryns bereidt afscheid van actieve politiek voor: “Mijn relatie heeft mij niet geholpen” jv

09 april 2019

09u10

Bron: belga, Radio 1 0 Antwerps gemeenteraadslid en voormalig senator Freya Piryns (Groen) denkt eraan om "tegen eind dit jaar" afscheid te nemen van de actieve politiek. Dat zei ze in De Ochtend op Radio 1. Over haar relatie met Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) zei ze dat die haar alleszins niet geholpen heeft in haar politieke carrière.

Piryns staat bij de komende verkiezingen voor het federaal parlement op de zesde plaats van de Antwerpse Groen-lijst, een plaats waarop ze wellicht onverkiesbaar is, beseft ze zelf ook. Later dit jaar zou ze ontslag nemen uit de gemeenteraad.

Piryns (42) doet al twintig jaar aan politiek en zegt dat ze "sowieso al langer (heeft) uitgemaakt dat het tijd is geworden om ermee op te houden". Ze beseft dat haar partij in de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei wellicht geen verkiesbare plaats heeft gegeven. “Ik was het puzzelstukje te veel bij de samenstelling van de kieslijsten”, klonk het.

Ze liet uitschijnen dat haar relatie met Open Vld’er Willem-Frederik Schiltz (39) haar carrière zeker niet vooruit heeft geholpen. “Daar ben ik van overtuigd”, zei ze. Dat ze nu als ervaren politica door haar partij opzijgeschoven wordt, doet haar pijn. Maar ze blijft achter Groen staan en wil naar eigen zeggen niet natrappen.

De Groen-politica hoopt alsnog verkozen te worden, maar bereidt alvast haar afscheid voor. "Nu hebben we elf verkozenen in de Antwerpse gemeenteraad, ooit waren we daar met twee. Ik blijf nog tot eind dit jaar en wil hen (de Groen-gemeenteraadsleden, red.) de expertise doorgeven die ik opgebouwd heb rond onderwijs, wat een van mijn stokpaardjes is." Een datum wil Piryns niet plakken op haar afscheid, "maar ik denk dat ik er tegen eind dit jaar toch mee ophoud".

Piryns zetelde tot 2014 in de Senaat. "De afgelopen vijf jaar heb ik niet meer voltijds aan politiek gedaan. Ik geef met veel passie les en werk ook als pedagoog. Het is tijd dat ik een bewuste keuze maak voor één ding.”