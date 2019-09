Frère-holding verkoopt winkels op Brussels Airport nla

13 september 2019

12u40

Bron: Belga 4 International Duty Free, het vroegere Belgian Sky Shops, komt in Franse handen. De groep Lagardère Travel Retail neemt de onderneming, die een dertigtal winkels omvat op vooral Brussels Airport, over van de Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM). Dat is een investeringsmaatschappij van de familie Frère.

Belgian Sky Shops werd in 1958 opgericht door zakenman Aldo Vastapane. Hij opende de allereerste taxfreewinkel op Brussels Airport. Intussen omvat de onderneming meer dan dertig winkels, waarvan 25 op de luchthaven in Zaventem (taxfree, mode, chocolade), twee taxfreeshops op de luchthaven van Charleroi, "The Belgian Chocolate House"-winkels in het station Brussel-Zuid, in Antwerpen en Luxemburg, en een winkel voor VN-diplomaten in Kenia.

De onderneming, die in 2014 werd omgedoopt tot International Duty Free, realiseerde vorig jaar een omzet van 183 miljoen euro. De Franse groep Lagardère Travel Retail telt er 250 miljoen euro voor neer.

"Deze overname versterkt onze positie als leider op de Europese markt van de reiswinkels en als nummer drie wereldwijd inzake duty-freewinkels op luchthavens", zei Dag Rasmussen, de topman van Lagardère Travel Retail, bij de aankondiging van de overname in juli. De Franse groep was al actief in Luxemburg, maar nog niet in België en Kenia.

De Belgische mededingingsautoriteit meldde vrijdag dat de overname werd goedgekeurd.