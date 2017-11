Fremault noemt antwoorden federale regering op geluidshinderdossier Zaventem onvoldoende ep

Bron: Belga 0 © Eric de mildt / belga Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault is niet tevreden met de antwoorden van de federale regering. De brief met antwoorden van de federale regering om zich te schikken naar een vonnis in het geluidshinderdossier rond Zaventem is "onvoldoende". Dat verklaart Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) vandaag in Le Soir. "Wij gaan nadenken over het gevolg dat we hieraan zullen geven".

De brief moet de maatregelen bevatten die de federale staat van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg moet ondernemen tegen nachtelijke overtredingen van de Brusselse geluidsnormen. De federale regering naderde immers de deadline die de rechter bij het vonnis van 19 juli opgelegd had. Vier maanden na het vonnis moest de regering met maatregelen op de proppen komen, op straffe van een dwangsom van 100.000 euro per week. De periode van vier maanden liep tot zaterdag.

Volgens minister Fremault heeft de federale regering maar weinig ijver aan de dag gelegd. Ze wijst onder meer op de tijd die de ploeg-Michel nodig had om een advocatenkantoor aan te duiden om haar bij te staan in de selectie van een bureau om een impactstudie uit te voeren.

Geen structurele maatregelen

Ze betreurt dat Mobiliteitsminister François Bellot (MR) geen maatregelen voor de korte termijn naar voren schuift. "De minister stelt niets structureels voor de Kanaal- en Ringroutes naar voren. Ik had een catalogus met snelle en concrete oplossingen verwacht om de levenskwaliteit van de Brusselaars te verbeteren. En ik krijg maatregelen die op een post-it passen, waarbij men gewag maakt van werkgroepen die tegen 2020 oplossingen gaan analyseren".

Minister Fremault zal nu contact opnemen met de verschillende partijen om te bespreken welke de volgende stap is die in het dossier moet volgen. "Er zijn verschillende mogelijkheden. We kunnen bijvoorbeeld opnieuw naar de rechter stappen en een arbitrage vorderen", luidt het.

