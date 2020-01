Freilich (N-VA) vraagt onderzoek naar CV van Proximus-CEO na nieuwe onthullingen kg

23 januari 2020

18u05

Bron: Belga 0 N-VA-kamerlid Michael Freilich dringt aan op een onafhankelijk onderzoek naar het CV van Proximus-CEA Guillaume Boutin na nieuwe onthullingen van Le Vif. "Het is onaanvaardbaar dat er de minste twijfel bestaat over het CV en de integriteit van de CEO", vindt Freilich, die minister van Telecom Philippe De Backer (Open Vld) hierover wil interpelleren.

Het CV van Boutin zorgde in december al voor ophef. Zo bleek uit onderzoek op aandringen van onder meer het N-VA-kamerlid dat Boutin niet over een ‘executive MBA’ beschikte, maar wel een 'Executive MBA for high potentials from Vivendi' had, en dat de fout niet bij Boutin zelf maar bij de Proximus-diensten lag die dit foutief op zijn CV hadden geplaatst. Nu komt Le Vif nu met nieuwe informatie die opnieuw vragen doet rijzen over het CV van de Proximus-topman.

Stagiair

Volgens Le Vif blijkt deze laatste functie-omschrijving ook niet volledig te kloppen. Volgens een mail van de woordvoerder heet het programma eigenlijk "Vivendi - Insead 'Building the future' Programme”. Het weekblad wijst erop dat verschillende afgestudeerden deze term ook gebruiken op Linkedln.

Maar daarnaast lijkt er ook iets mis te zijn met de periode dat hij aan de slag was bij het gerenommeerd consultingbedrijf Roland Berger aan het begin van zijn carrière. Boutin schrijft dat hij er 'strategic advisor' was, maar na een telefoontje van een onderzoeker aan dat bedrijf blijkt Boutin er enkel een stage van drie maanden te hebben gelopen, aldus Le Vif.

Integriteit

"Voor mij is het duidelijk, dit circus moet stoppen! ", zegt Michael Freilich. "Dit is de zoveelste onduidelijkheid en verwarring die rond het CV ontstaat. Ik zal daarom de minister interpelleren en vraag een uitgebreid onderzoek door een onafhankelijk bureau om de aanhoudende twijfels, die als donkere wolken over het bedrijf blijven hangen, te helpen opklaren."

De professionele capaciteiten van Boutin doen niet volgens de N-VA'er niet ter zake. "Het gaat over de integriteit van de persoon die de functie van CEO uitoefent. Het is onaanvaardbaar dat er de minste twijfel bestaat over het CV en de integriteit van de CEO. Niet alleen voor de Belgische staat als hoofdaandeelhouder, maar ook voor de werknemers en voor alle burgers van dit land moet dit uitgeklaard worden", besluit hij.

