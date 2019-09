Freilich (N-VA) stoort zich aan teken voor jood in Vlaamse gebarentaal TT

17 september 2019

N-VA-Kamerlid Michael Freilich stoort zich aan het gebaar voor jood in het woordenboek Vlaamse Gebarentaal. Daarbij omlijnt de gebarentolk een grote haakneus, "een eeuwenoud en achterhaald antisemitisch cliché", vindt Freilich, die de Universiteit Gent met de vinger wijst.

Een video waarin het woord 'jood' wordt uitgebeeld is terug te vinden in het woordenboek Vlaamse Gebarentaal, dat verschillende woorden bundelt op een website die op een server van de UGent staat. "Dit soort stereotypering is er écht over", vindt Freilich. "Ik hoop dat de UGent dit zo snel mogelijk veroordeelt en rechtzet, maar vooral intern bekijkt hoe dit is kunnen gebeuren."

Maar de UGent wijst erop dat het woordenboek het resultaat is van lexicografisch onderzoek dat door het Vlaams Gebarentaalcentrum is verricht. Onderzoekers van Vlaamse universiteiten, waaronder de UGent, waren betrokken bij het ontstaan van dat woordenboek, dat ook gebaren omvat die ontstaan zijn toen bepaalde stereotypen nog gangbaar waren.

"Ze nemen geen standpunt in over die gebaren, en vellen er geen waardeoordeel over. Het woordenboek staat op de UGent-server omwille van zijn ontstaansgeschiedenis", geeft de universiteit nog mee, die beklemtoont dat het niet gaat om een nieuw gebaar, maar een oud gebaar dat geregistreerd werd.

Maar Freilich spreek van een gemiste kans. "Nieuw of oud, je gaat zwarten toch ook niet portretteren als apen?", klinkt het. Freilich omschrijft het teken als een racistische aanname, "die een universiteit niet online moet plaatsen."

De joodse volksvertegenwoordiger geeft voorkeur aan het internationaal gebaar, waarbij men over een denkbeeldig baardje wrijft. Dat symbool staat overigens ook in het woordenboek Vlaamse Gebarentaal op de website.