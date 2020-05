Freilich (N-VA) gaat Rekenhof vragen om inzage in dossier mondmaskers van “mysterieuze postbusfirma” Redactie

21 mei 2020

17u14

Bron: Belga 0 N-VA-Kamerlid Michael Freilich gaat de eerste voorzitter van het Rekenhof officieel aanschrijven om inzage te krijgen in de bestelling door Defensie van mondmaskers. Vooral het Luxemburgse Avrox, een van de leveranciers, doet bij Freilich de wenkbrauwen fronsen. "Ik heb dit dossier in het parlement aangekaart en uitgezocht dat de gunning is toegekend aan een postbusfirma in Luxemburg", klinkt het.

Afgelopen zaterdag 16 mei heeft het Gentse bedrijf Tweeds & Cotton een miljoen mondmaskers geleverd, een eerste levering van de door Defensie bestelde mondmaskers. Dit weekend levert het bedrijf nog eens twee miljoen stoffen mondmaskers. Dit weekend zal ook het Luxemburgse Avrox, de tweede leverancier, een eerste levering doen. De rest volgt in de loop van volgende week. Dat blijkt uit een stand van zaken die minister van Defensie Philippe Goffin (MR) eerder donderdag heeft bekendgemaakt.

Van beide leveranciers zijn stalen van de stoffen mondmaskers getest. Daaruit bleek dat de maskers voldoen aan de normen. De testen zijn uitgevoerd door een labo van Defensie en een onafhankelijk gespecialiseerd laboratorium.

Transparantie

"Het is goed dat het eerste miljoen maskers geleverd is, voor wat de andere maskers betreft hoop ik dat deze effectief zo snel mogelijk zullen toekomen", zegt Freilich. "Wat ik echter niet begrijp is waarom wij dit in de pers moeten lezen, we hadden woensdag in het parlement nochtans een commissie Legeraankopen om dit dossier op te volgen. Waarom al die geheimzinnigheid?"

"Ik heb Defensie ook gevraagd om heel het dossier te kunnen inkijken, inclusief de testen van de maskers en de offertes, maar daar krijg ik geen antwoord op. Dit is een aanfluiting van het parlementair controlerecht, daarom zal ik de eerste voorzitter van het Rekenhof officieel aanschrijven om alsnog inzage te krijgen. Deze mondmaskers zullen belangrijk zijn om de lockdown in de toekomst verder af te bouwen, een maximale transparantie is dus noodzakelijk, het parlement en onze burgers hebben daar recht op.”

Freilich vindt het naar eigen zeggen een vreemde zaak "dat de federale regering met een mysterieuze postbusfirma in zee gaat waarvan men niet duidelijk weet wie er achter schuilt".

