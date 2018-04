Freilich: "Commotie rond Berger zegt meer over de Vlaamse politiek dan over de joodse gemeenschap" Redactie

18 april 2018

15u05

Bron: belga 2 Joods Actueel-hoofdredacteur Michael Freilich heeft het over een "anticlimax" voor de Antwerpse joodse gemeenschap, nu Aron Berger dan toch niet de eerste ultra-orthodoxe jood op een kieslijst wordt. Dat Berger zijn kandidatuur bij CD&V intrekt, noemt Freilich echter ook een opluchting.

"Door al die commotie leefde het gevoel dat als hij kandidaat zou blijven, zijn doen en laten de komende maanden met een microscoop zou worden gevolgd en de conflicten niet zouden stoppen", stelt hij.

Freilich had de kandidatuur van Berger "een mijlpaal" genoemd voor de joodse gemeenschap, maar daar komt nu dus al na nauwelijks twee dagen een einde aan. "Ik hoop dat CD&V toch nog op zoek gaat naar een andere joodse kandidaat, al zal dat geen ultra-orthodoxe zijn", zegt hij. "Maar dat hoeft ook niet. Modern-orthodoxe of niet praktiserende joodse kandidaten bij andere partijen hebben ook een grote aanhang. Als ze maar de belangen van de gemeenschappen verdedigen."

Ultra-orthodoxe joden zullen nu volgens Freilich niet snel meer bereid zijn om zich kandidaat te stellen bij verkiezingen. "Ik zou wel een oproep willen doen om de volgende keer een vrouw zich te laten engageren", zegt hij. "Zij mogen op hun beurt niet de hand schudden van mannen. Ik ben benieuwd of men dan op dezelfde manier zou reageren."

Freilich meent dat de commotie van de voorbije dagen "meer zegt over de Vlaamse politiek dan over de joodse gemeenschap". In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten worden ultra-orthodoxe kandidaten wel aanvaard, stelt hij.