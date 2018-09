Freerunner zakt door dak van leegstaande treinloods in Leuven Kim Aerts

16 september 2018

14u49

Bron: eigen berichtgeving 75 Een poging om spectaculaire beelden op een leegstaande treinloods te maken, is een Nederlandse freerunner bijna fataal geworden. De twintiger viel deze middag door het dak van hal 9 in Kessel-Lo en viel ruim achttien meter naar beneden. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd.

De twintiger was samen met twee vrienden naar Leuven afgezakt om over de leegstaande treinloods te rennen. Dat liep echter al snel mis. Hij zakte door het dak en viel maar liefst achttien meter naar beneden. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de Nederlander werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De twee vrienden kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Zij moesten wel door de brandweer uit het gebouw bevrijd worden.

Terwijl de hulpdiensten nog niet goed en wel vertrokken waren, betrapte de politie drie minderjarigen die de loods waren binnengedrongen. Zij mogen zich verwachten aan een GAS-boete.