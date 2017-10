Freek Braeckman koos een wel heel speciaal nummer voor zijn openingsdans ADN

Bron: vmma 0 vmma Freek Braeckman was te gast in 'Zot Gedraaid' op Joe. Het kersverse VTM-nieuwsanker vertelde enkele opmerkelijke weetjes.

Kris Wauters was verbaasd toen hij in Zot Gedraaid op Joe te horen kreeg welk liedje Freek Braeckman en zijn vrouw kozen voor hun openingsdans: "We zijn een koppel geworden toen we met vrienden met de fiets onderweg waren naar Santiago de Compostella. We hadden in het volgbusje twee Cd's, waaronder eentje van twintig jaar Songfestival. Daar stond 'Eres Tu' van Mocedades op. Mijn vrouw en ik zijn uiteindelijk getrouwd en toen we aan het nadenken waren over onze openingsdans, was er maar één optie: 'Eres Tu' van Mocedades. We hebben toen een clipje gemaakt waarin we op dat nummer aan het dansen waren in Gent. We hebben dat toen op groot scherm getoond. Het was een groot succes", lachte Freek.

Freek Braeckman als Praeses

Toen Kris Wauters en Freek Braeckman het later hadden over zijn favoriete meezinger 'Viva La Vida' van Coldplay, kwam Kris iets meer te weten over Freek: "In mijn studententijd ben ik nog Praeses geweest. Ik kan niet mooi zingen, maar ik kan naar verluid heel luid zingen. De plaatsen naast mij waren dan ook niet populair. Dat was gewoon omdat de mensen die naast me zaten op het einde van de avond aan één oor een irritante 'tuut' hadden."

Pogoën, moshpits en combats, Freek Braeckman kent het allemaal

"Op 'Nothing Really Ends' van dEUS kan ik helemaal losgaan", bekende Freek ook nog. "dEUS is een band waar zoveel energie vanaf spat. Als ik naar een festival ga en zij treden op, dan merk ik dat ik ergens van voor ga staan. Ik laat me dan ook helemaal meeslepen: dansen en roepen. Je kunt zelfs nog eens pogoën. Want wat is er van de pogo geworden, Kris? Zoals we vroeger in de moshpit stonden. Pas op, ik had ook combats vroeger."

Wat is de echte naam van Freek Braeckman?

"Eén van je vragen was: welk nummer doet je aan je mama denken? Dan ga ik terug naar de achterbank van de auto, zo halfweg jaren '80", begon Freek zijn verhaal. "Die kleine Frederik, want ik heet eigenlijk zo. Ons moeder zegt ook Frederik, dat is een goed bewaard geheim. En op de cassettes in de auto stond 'Never Never Never' van Shirley Bassey. Ik heb spijt dat ik ze niet heb ontmoet. Bij Café Corsari had ik ze graag eens hebben uitgenodigd om haar tegen mijn gilet te trekken."