Freddy Willockx over mogelijk regeerakkoord met N-VA: “Sporen van Vlaams Belang kunnen niet” Isolde Van Den Eynde

07 augustus 2019

05u23 31 “Federaal besturen en Vlaams oppositie voeren is moeilijk uit te leggen aan de mensen.” En dus vindt oude krokodil Freddy Willockx dat als N-VA zijn sp.a ten dans vraagt, zijn partij die hand moet aannemen. Zonder plat op de buik te gaan. “Sporen van extreemrechts in een regeerakkoord kunnen we niet dulden.”

Neen, hij zou vanaf zijn zeventigste geen interviews meer geven. Maar Freddy Willockx (71) heeft toch nog eens zin om zijn “gedacht” te zeggen. De minister van staat en oud-burgemeester van Sint-Niklaas was op de vergadering die voorzitter John Crombez groen licht gaf om met N-VA te onderhandelen. Willockx hield daar ook een pleidooi. En hij kreeg het luidste applaus uit zijn lange carrière.

Welke woorden deden de zaal daveren?

“Mijn principe is: als je verliest, vindt de kiezer dat je beter niet regeert. En dan is oppositie de beste keuze. Maar de uitslag legde al snel enkele problemen bloot. Federaal is de PS incontournable. Dat heeft als gevolg dat sp.a op dat niveau allicht in een meerderheid belandt. Gooi je dan de deur in Vlaanderen dicht, dan bevinden we ons in een dubbelzinnige situatie: federaal besturen, maar Vlaams oppositie voeren. De ervaring leert ons dat dat zeer moeilijk te verkopen is. En in Vlaanderen kan je niet om N-VA heen. Dus heb ik mijn principe bijgestuurd. Maar dat betekent niet dat we plat op onze buik moeten gaan om erbij te zijn, zoals Groen in uw krant deed.”

Waar ligt de lat dan voor sp.a?

“Wij moeten inhoudelijk kunnen wegen en dat vereist sterke onderhandelingen. Ik heb meerdere onderhandelingen gevoerd. Met wijlen Jean-Luc Dehaene was dat geen sinecure. Je moest bij hem niet afkomen met holle slogans, maar met goed uitgebeende dossiers. En daar moet je de coalitiepartners mee kunnen overtuigen. En we moeten ook niet alleen kijken naar wat er in zo’n regeerakkoord staat, ook naar wat er niet in mag staan.”

Zoals?

“We moeten erg waakzaam zijn dat in de teksten geen extreemrechtse sporen rond migratie en integratie worden aangetroffen. N-VA zat weken met Vlaams Belang aan tafel. Daar moeten we dus het vergrootglas voor bovenhalen. Over migratie en integratie hebben wij evenwichtige standpunten, die misschien niet altijd erg ver van N-VA afliggen - de retoriek van Theo Francken buiten beschouwing gelaten - maar sporen van Vlaams Belang kunnen we niet dulden.”

Vreest u niet dat sp.a na vijf jaar met N-VA besturen aan het infuus hangt?

“Ah, Bruno (Tobback) vreest dat. Ik ga zijn interview niet dramatiseren, maar ik vind het spijtig. Hij had zich woensdag achter de grote meerderheid geschaard die vindt dat Crombez mag onderhandelen, maar dan vervalt hij toch in zijn oude stellingen. Ik maak mij niet zo’n zorgen over N-VA. Ik heb in Sint-Niklaas met Nelly Maes bestuurd en met Lieven Dehandschutter (huidig burgemeester), en N-VA bleek een trouwere partner dan Groen. Maar als we gevraagd worden, moeten we binnen vijf jaar kunnen aantonen dat we op heel wat domeinen de koers konden wijzigen. Nog eens: daarvoor moeten we stevig onderhandelen. John Crombez heeft fouten gemaakt als voorzitter. Om de F-16's niet te noemen. Maar hij is een politicus met een sterke dossierkennis, zeker over de sociale domeinen. Hij zal zich goed moeten laten omringen. Vader Tobback bouwde een fantastische studiedienst uit, die zelfs die van de PS deed blozen. Of dat nu nog zo is, daar heb ik geen zicht op. Maar als de studiedienst het niet kan, moeten de politici zich stevig wapenen. Ik ben daar ouderwets in. Bovendien - en dat is misschien even ouderwets - moeten we wat beslist is, loyaal uitvoeren. Zonder ons te schamen.”