Frauderende PS’er mag schuld op 106 jaar afbetalen (in plaats van 476 jaar) HR

17 september 2019

09u07

Bron: Belga 176 Binnenland De inbeslagname op het pensioen van voormalig PS-schepen Claude Despiegeleer om zijn schulden bij de stad Charleroi af te lossen stijgt naar 1.800 euro per maand. In een eerste afbetalingsplan was een maandelijkse aflossing van 400 euro voorzien. Volgens dat scenario zou hij 476 jaar moeten afbetalen. In het nieuwe afbetalingsplan zal hij daar ‘slechts’ 106 jaar over doen.

Het nieuws staat vandaag in de kranten van SudPresse. Na zijn veroordeling in het dossier 'Carolo bis' is ex PS-schepen Claude Despiegeleer bijna 2,3 miljoen euro verschuldigd aan de stad Charleroi. Een vorig aflossingsplan voorzag een maandelijkse terugbetaling van 400 euro, of een spreiding tot 2495. Dit werd evenwel ingetrokken, omdat het schepencollege niet bevoegd was voor die beslissing.

De financiële dienst van de stad Charleroi heeft een deurwaarder gemandateerd voor een inbeslagname op het pensioen van de gewezen schepen. Voortaan wordt elke maand 1.800 euro afgehouden om de stad Charleroi en eventuele andere schuldeisers te vergoeden. Tegen dat ritme zal het nog 106 jaren duren voor de schuld volledig is aangezuiverd, berekende de krant.

Despiegeleer werd onder meer veroordeeld, omdat hij op kosten van de stad een verwarmingsketel liet installeren in zijn villa in de Franse stad Carcassonne.