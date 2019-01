Frauderende PS-er mag schuld in schijven terugbetalen over periode van 476 jaar HR

31 januari 2019

07u14

Bron: Belga 0 Het stadsbestuur van Charleroi, waar Paul Magnette (PS) burgemeester is, heeft een opmerkelijk akkoord gesloten met ex-schepen Claude Despiegeleer (PS). Die moet de stad bijna 2,3 miljoen euro terugbetalen. Hij mag dat doen in schijven van 400 euro. Hij moet dus nog 476 jaar in leven blijven vooraleer zijn schuld betaald is.

De voormalige schepen van Sport van Charleroi werd meermaals strafrechtelijk veroordeeld. Zo veroordeelde de correctionele rechtbank in Charleroi Despiegeleer in 2009 tot één jaar gevangenis in de zogenaamde affaire van de ‘verwarmingsketel in Carcasonne’. Despiegeleer liet op kosten van de stad een verwarmingsketel installeren in zijn villa in de Franse stad Carcassonne. Het hof van beroep in Bergen verdubbelde de staf.

Een jaar later, op 23 juni 2010, veroordeelde de rechtbank in Charleroi hem tot 4 jaar cel en 16.500 euro boete in het schandaal rond socialehuisvestingsmaatschappij La Carolorégienne. Ook op burgerlijk vlak is Despiegeleer veroordeeld, waardoor hij dus een schuld heeft uitstaan bij de stad Charleroi.

Afbetalen tot 2495

Despiegeleer moet ongeveer 2,288 miljoen euro aan de stad Charleroi. Een juridische procedure werd overwogen, maar de uitkomst daarvan is te onzeker, vanwege de huidige financiële toestand van de ex-schepen, die inmiddels ook uit de PS is gezet.

Despiegeleer heeft nu dus een afbetalingsplan gekregen. Het nieuwe schepencollege (PS, C+, Ecolo) keurde het voorstel goed, waarbij hij 400 euro per maand terugbetaalt. Op die manier zal de volledige schuld ten vroegste in 2495 afbetaald zijn.

Bekijk ook:

PS-politicus brengt per ongeluk Hitlergroet in Kamer.