Fraudejager Peter Van Calster van Antwerpse parket op de valreep weer geschorst HR

21 maart 2019

06u33

Bron: Belga 0 Tweeënhalf jaar na zijn schorsing zou de Antwerpse magistraat Peter Van Calster, bekend als openbaar aanklager in enkele grote diamantfraudezaken, vandaag weer aan de slag gaan bij het Antwerpse parket. Maar Van Calster is op de valreep opnieuw geschorst voor drie maanden en mogelijk langer. Dat schrijft De Tijd.

Van Calster werd in oktober 2016 geschorst omdat hij op eigen houtje een privéonderzoek startte om te achterhalen of hij stiekem was afgeluisterd. Maar in maart vorig jaar besloot de tuchtrechtbank dat hij daarvoor geen ontslag verdiende, wel een jaar schorsing.

De Antwerpse procureur verwijt Van Calster nieuwe feiten waarbij hij lichtzinnig foute info verspreidt, zijn hiërarchie miskent en "afbreuk doet aan de waardigheid van zijn ambt als magistraat". Om alsnog te bewijzen dat hij stiekem is afgeluisterd, zou hij onder andere met het federaal parket contact hebben opgenomen over een strafzaak.