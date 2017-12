Fraude op rijexamen met verborgen camera in Deurne: verdachte aangehouden EB

15u37

Bron: Belga 1 Thinkstock Illustratiefoto. In het Antwerpse district Deurne zijn gisteren een man en een vrouw betrapt toen ze probeerden te frauderen tijdens het theoretisch rijexamen. Dat schrijven Gazet Van Antwerpen en Het Nieuwsblad. Het Antwerpse parket bevestigt de feiten en neemt ze bijzonder ernstig, te meer omdat er mogelijk een verband is met soortgelijke feiten in Kontich en Dendermonde. Eén verdachte is vandaag door de onderzoeksrechter aangehouden.

De uitbaters van het examencentrum hadden al eerder verdacht gedrag opgemerkt rond het gebouw en gisteren haalden ze er de politie bij. Die betrapte een man die om de hoek op een laptop de antwoorden op examenvragen aan het opzoeken was. De man zou de antwoorden vervolgens doorsturen naar een vrouw die binnen het examen aan het afleggen was. De vrouw had de vragen blijkbaar even voordien gefilmd met behulp van een in een kledingstuk verstopte minuscule camera.

Of het om een eenmalig feit gaat, dan wel één dat in verband staat met soortgelijke vaststellingen in Kontich en Dendermonde, wordt volgens het parket nog volop onderzocht.