Fraude-onderzoek naar ex-minister Karel Pinxten SPS

20u28

Bron: Belga 0 Photo News / Raphaæl Demaret Karel Pinxten in 2002. Het Europees anti-fraudeagentschap OLAF opent een onderzoek naar Karel Pinxten als lid van het Europees Rekenhof. Volgens de gespecialiseerde website EurActiv werden er vandaag ook huiszoekingen verricht in de kantoren van het Rekenhof.

"Verschillende personen hebben beschuldigingen geuit bij het Europees Rekenhof over één van zijn leden, Karel Pinxten. Conform de regels heeft het Rekenhof dat overgemaakt aan OLAF", verklaarde de woordvoerder van het Rekenhof, Mark Rogerson. "Het Rekenhof werkt ten volle mee aan het onderzoek. Het vermoeden van onschuld van Karel Pinxten moet daarbij gelden", voegde hij eraan toe. Bij OLAF kon men niets kwijt wegens het lopende onderzoek.

Pinxten was van 1994 tot 1999 minister voor CVP tot hij als minister van Landbouw ontslag moest nemen tijdens de dioxinecrisis. Hij stapte in 2002 over naar de toenmalige VLD. Sinds 2006 is hij lid van het Europees Rekenhof. Hij was kandidaat voor een derde ambtstermijn van zes jaar, maar het Europees Parlement verwierp zijn kandidatuur recent, volgens sommige media omwille van een nakend onderzoek. Zijn huidig mandaat loopt tot februari 2018. Karel Pinxten is 74 jaar.