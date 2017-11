Franstaligen schieten sp.a-toekomstplan voor Brussel af: "Brussel moet geliefd worden en niet afgebroken" SPS

15u08

Bron: Belga 1 photo news Het toekomstplan voor Brussel dat de sp.a heeft gelanceerd, kan op weinig bijval rekenen van de Franstaligen. Zo bestempelen DéFI, cdH, MR, en PS het voorstel om het gewest en de Brusselse gemeenten te fuseren niet nieuw. Het voorstel zou ook de kloof vergroten tussen de burger en de instelling die hen moet vertegenwoordigen, zo is te horen.

Volgens Emmanuel De Bock, fractieleider van DéFI, zal het sp.a-voorstel zorgen voor een "gegarandeerd democratisch deficit". De afstand tussen verkozene en kiezer zal vergroten. Bovendien wordt in het voorstel nergens gesproken over de gegarandeerde vertegenwoordiging voor Nederlandstaligen. Dat zou volgens De Bock kunnen betekenen dat het vetorecht, dat momenteel van kracht is in de Brusselse regering, ook gaat gelden voor zaken die momenteel door de gemeenten worden behandeld.

Ook voor cdH zijn de sp.a-voorstellen een brug te ver. Zo benadrukken cdH-fractieleider Benoît Cerexhe en cdH-minister Céline Fremault dat de inwoners verwachten "dat de politici naar hen luisteren en doeltreffende oplossingen uitwerken op het terrein, zeker op het vlak van mobiliteit, weg van het gewicht van een mega-administratie". Voorstellen om de gemeenten af te schaffen en de de politiezones te fuseren zijn voor het cdH "onbespreekbaar". "De Brusselaars hebben meer nood aan nabijheid", klinkt het. De Franstalige centrumdemocraten zijn wel gewonnen voor een vermindering van het aantal gemeenteraadsleden met een derde en het aantal regionale verkozenen met 40 procent.

En ook bij de socialistische collega's van de PS staat niet iedereen te springen om de sp.a-plannen. "Brussel moet geliefd worden en niet afgebroken! Waarom zouden alle Belgen gemeenten hebben en de Brusselaars niet. Het is tot slot ook uitgesloten dat men van Brussel een Europees district zou maken", zo reageerde Brussels PS-kopstuk Laurette Onkelinx op Twitter.

"We moeten Brussel herdenken vóór de Brusselaars en niet tegen hen en ook niet om oude communautaire fantasieën over het co-beheer van Brussel te bevredigen", zegt MR-fractieleider Vincent De Wolf. Hij bestempelt de afschaffing van de gemeenten en OCMW's ook als een "verkettering van goed bestuur".