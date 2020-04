Franstalige vakbond beschuldigt De Block van “oorlogsverklaring” aan zorgpersoneel HR

28 april 2020

Bron: Belga 10 De Franstalige christelijke bediendebond CNE beschuldigt minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) ervan het zorgpersoneel een “oorlogsverklaring” te hebben overgemaakt. Dat doet de vakbond na een vergadering van de verschillende bonden met het kabinet van de minister.

Volgens nationaal secretaris Yves Hellendorff van het CNE wilde De Block de bonden informeren over twee besluiten die genomen zijn in het kader van de bijzondere machten waarover de regering-Wilmès beschikt en over een derde ontwerpbesluit met betrekking tot het zogenaamde zorgpersoneelfonds.

Hellendorff laakt dat De Block wil dat de mogelijkheid gecreëerd wordt dat niet-verplegend personeel verpleegactiviteiten uitvoert. Maar de manier waarop zulke taken toebedeeld zouden worden, is volgens het CNE zeer onduidelijk.

Tegelijk zou De Block zorgpersoneel willen kunnen opeisen wanneer de evolutie van de corona-epidemie dat vereist. Onbegrijpelijk, zegt Hellendorff, want de dalende curve van het aantal ziekenhuisopnames biedt net uitzicht op het opnieuw vrijmaken van personeel dat in de speciale Covid-afdelingen aan de slag is gegaan. “Bovendien heeft het voluntarisme en de flexibiliteit van het personeel er net voor gezorgd dat de noden beantwoord werden.”

Hellendorff ziet in de tekst een poging om “het personeel dat niet voldoende beschikbaar lijkt, te culpabiliseren of te bedreigen”.

