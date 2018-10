Franstalige socialistische bond FGTB: "Grijp deze kans en sluit coalities tussen PS, Ecolo én extreemlinkse PTB" “Coalities tussen PS en MR zijn onnatuurlijk” mvdb

16 oktober 2018

18u34

Bron: Belga 0 De Franstalige socialistische vakbond FGTB roept de linkse partijen in Wallonië op hun "historische verantwoordelijkheid te nemen" en waar het kan coalities te sluiten tussen PS, Ecolo en de extreemlinkse PTB/PVDA. "De verkiezingsuitslag maakt het mogelijk om in verschillende gemeentes in Wallonië linkse coalities te vormen. Men moet deze kans grijpen. Het alternatief voor de liberale politiek begint vandaag." Meerderheden met PS en MR noemt de vakbond "onnatuurlijk".

Opmerkelijk persbericht van de Franstalige afdeling van het ABVV: de FGTB roept de linkse partijen in Wallonië op hun "historische verantwoordelijkheid" te nemen en waar het kan zo veel mogelijk met elkaar in zee te gaan. Lees: de PS zou zich beter vastklinken aan Ecolo en de PTB, in plaats van met de MR samen te werken. Onder meer in Luik en Bergen zijn er geruchten dat de PS met de liberalen wil onderhandelen, in Verviers is het akkoord tussen PS-burgemeester Muriel Targnon en de MR al rond.

"Onnatuurlijk", noemt de FGTB dat. "Al meer dan een jaar roept de Waalse socialistische vakbond op tot een coalitie PS/PTB/Ecolo, als de stembusuitslag dat toelaat. Deze oproep is meer dan ooit zinvol, want de electorale realiteit laat onze projecties, die de Waalse sociologie vertegenwoordigen, toe."

“Radicalere, sociale politiek”

"De burgers verwerpen de politiek van rechts en hebben zich vooral uitgedrukt voor een radicalere, sociale politiek en een project dat ecologie in het centrum van de prioriteiten zet. De vooruitgang van Ecolo en de doorbraak van PTB in verschillende grote steden versterken links in zijn geheel. Hun resultaten maken linkse coalities in verschillende gemeentes mogelijk. Men moet deze kans grijpen", klinkt het.

Ecolo en de PTB zijn de grote winnaars van de verkiezingen in het zuiden van het land. De PS blijft overeind, de liberalen krijgen klappen.

