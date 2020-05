Franstalige socialisten: “Wereld na corona mag niet zelfde zijn als ervoor” HLA

01 mei 2020

13u34

Bron: Belga 4 De wereld na de coronacrisis mag niet dezelfde zijn als die van ervoor. Dat zeggen de voorzitters van PS, vakbond FGTB en ziekenfonds Solidaris in hun online toespraken voor de Dag van de Arbeid. De Franstalige socialisten pleiten voor de herwaardering van een reeks beroepen die in deze crisis tonen dat ze onmisbaar zijn.

“Vandaag verdient een groot deel van de mannen en vrouwen die instaan voor onze gezondheid, onze veiligheid, onze voorzieningen, nauwelijks 12 euro per uur”, zei PS-voorzitter Paul Magnette. “Tegelijk factureren de consultants die onze bedrijven helpen belastingen te ontwijken 400 euro per uur. Onmisbare beroepen voor de samenleving zijn onderbetaald, terwijl beroepen die het algemeen belang schaden, fortuinen opleveren. Dat is de omgekeerde wereld en dat kan niet blijven duren. We staan aan de zijde van onze vakbondsvrienden om te zorgen dat alle beroepen naar hun correcte waarde worden geschat.”



Onze gezondheid is niet zomaar een variabele in een economische vergelijking, waarschuwde Magnette. “Het is ons belangrijkste goed. Voor onze gezondheid moeten we niet zorgen naar gelang de beschikbare middelen. We moeten de noden lenigen en vervolgens op zoek gaan naar het geld.”

Jean-Pascal Labille, voorzitter van Solidaris, vindt dat er een breuk moet komen met het blinde kapitalisme. Vakbond FGTB lanceerde vandaag een hele reeks eisen, zoals een verhoging van het minimale uurloon tot 14 euro en een coronataks op grote vermogens. De uitkeringen die onder de armoedegrens liggen, moeten stijgen met 10 procent. De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen moet worden geschrapt. “Ik zal niet aanvaarden dat de helft van de personen die morgen hun job verliezen in de armoede verzeilen”, opperde Robert Verteneuil, voorzitter van FGTB.



Solidaris en FGTB riepen ook op tot de regularisering van mensen zonder papieren. “Ook zij hebben recht op veiligheid en integratie in onze samenleving”, aldus Labille.

