Franstalige schoolkinderen mogen vaker afwezig zijn door coronavirus Redactie

06 maart 2020

10u54

Bron: Belga 0 In het kader van Covid-19 heeft de Franse gemeenschapsminister van Onderwijs Caroline Désir (PS) beslist dat leerlingen vaker gerechtvaardigd afwezig mogen zijn. Normaal mogen de leerlingen negen halve dagen afwezig zijn zonder attest, maar op die regel wordt nu een uitzondering gemaakt, schrijven Le Soir en de kranten van Sudpresse. Voor de Vlaamse onderwijsinstellingen verandert er voorlopig niets.

De minister heeft een omzendbrief naar de schooldirecties gestuurd waarin ze oproept om enige soepelheid aan de dag te leggen met betrekking tot afwezigheden. Het schoolhoofd kan afwezigheden toch als gerechtvaardigd beschouwen door "uitzonderlijke omstandigheden", bijvoorbeeld een ouder of voogd die in thuisquarantaine zit door het coronavirus.

"Als een leerling niet op school kan zijn door redenen die verband houden met het coronavirus, kan de afwezigheid door de directie als uitzonderlijke omstandigheid worden beschouwd", aldus de woordvoerder van de minister.

In de Vlaamse gemeenschap zijn er geen uitzonderingen op de afwezigheidsregels. "De minister volgt de adviezen van het Agentschap Zorg en Gezondheid en dat zegt dat er voorlopig geen reden is om de regels aan te passen. Enkel indien er symptomen zijn, moet het kind thuisblijven. Zoniet moet het naar school", zo is vernomen van de woordvoerder van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).