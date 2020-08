Franstalige scholen sluiten deuren niet volledig, ook niet bij corona-uitbraak TTR

27 augustus 2020

19u43

Bron: Belga 0 De scholen in Franstalig België zullen de deuren het komende schooljaar niet opnieuw volledig sluiten, ook niet als er sprake is van een geval of meerdere gevallen van Covid-19 binnen de schoolmuren. Dat staat in de definitieve richtlijnen van de Franse gemeenschap.

Scholen zullen enkel nog individuele klassen voor een bepaalde tijd naar huis kunnen sturen. Dat kan als er sprake is van een clusterbesmetting binnen een klas, wat betekent dat er minstens twee bevestigde gevallen opduiken binnen de veertien dagen. De klas kan dan veertien dagen lang afgesloten worden en alle leerlingen moeten dan getest worden. De regel gaat op voor kleuter-, lager- en secundair onderwijs.

Ook wanneer een leerkracht in het kleuteronderwijs positief test op het coronavirus, wordt de klas veertien dagen lang afgesloten. In het kleuteronderwijs is het immers moeilijk om afstand te houden van de kinderen en dus is het risico op besmetting veel groter, is de redenering.

Los daarvan wordt leerlingen en ouders nog altijd gevraagd om kinderen thuis te houden bij symptomen als koorts, hoesten of ademhalingsmogelijkheden. Scholen wordt aangeraden om leerlingen die op school symptomen vertonen meteen af te zonderen in een daarvoor voorzien lokaal, waarna de ouders hen kunnen ophalen en contact kunnen opnemen met een arts.

Het protocol dat vandaag is afgesloten moet vermijden dat scholen het komende schooljaar in het wilde weg maatregelen gaan nemen in het kader van corona. Dat was afgelopen lente soms wel het geval, zei Franstalig minister van Onderwijs Caroline Désir (PS). "We zagen tijdens de hervatting van het onderwijs soms dat een hele klas of zelfs een volledige school werden afgesloten terwijl de situatie daar niet om vroeg", klonk het. Désir drong er ook op aan dat kinderen die nu nog terugkeren uit een 'rode zone' in het buitenland zich laten testen en de verplichte thuisisolatie van 14 dagen respecteren, en daarna pas terug aansluiten op school.

Lees ook. Wie durft zijn kinderen nog op overvolle bus naar school te zetten? VAB vreest dat ouders massaal voor auto zullen kiezen (+)