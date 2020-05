Franstalige onderwijsbonden willen heropstart scholen uitstellen SVM

29 mei 2020

20u08

Bron: Belga 10 Alle Franstalige onderwijsbonden willen dat de heropening van de scholen wordt uitgesteld. De socialistische onderwijsbond (CGSP-Enseignement) trok als eerste aan de alarmbel en diende een stakingsaanzegging in voor de periode 2 tot en met 5 juni.

Woensdagavond kwamen de verschillende regeringen overeen dat de kinderen uit het kleuter- en het secundair onderwijs vanaf 2 juni weer naar school kunnen. Voor het lager onderwijs is dat pas op 8 juni, met de mogelijkheid van een test op 5 juni.

Maar eerst de socialistische onderwijsbond en later de christelijke en liberale vakbond willen dit uitstellen. Ze wijzen erop dat 2 juni te vroeg komt om alles georganiseerd te krijgen. De bonden vragen van de Franstalige minister van Onderwijs Caroline Désir (PS) ook meer uitleg over de nieuwe veiligheidsregels. CGSP-Enseignement diende een stakingsaanzegging in en wil dat de scholen ten vroegste op 8 juni weer opengaan.

Kritiek

Heel wat directeurs van Franstalige scholen hadden gisteren al kritiek op de versoepeling van de coronamaatregelen in het onderwijs. De bonden van hun kant waren boos dat de beslissing vooraf niet doorgesproken was.

CGSP-Enseignement vindt dat het onderwijzend personeel over te weinig tijd beschikt om zich aan te passen aan de nieuwe lesomstandigheden. “Het is ondenkbaar dat ze zich op tijd kunnen aanpassen aan de nieuwe organisatie, waarbij de veiligheid van de leerlingen en van het personeel moet verzekerd zijn. De organisatie van een terugkeer vergt tijd en dat is zeker het geval in een periode van pandemie”, klinkt het bij de vakbond.

“Begrijpen de haast niet”

“De richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad lieten uitschijnen dat de lessen pas vanaf 8 juni zouden doorgaan. We begrijpen de haast van de regering niet, waarom volgt ze de federale aanbevelingen niet om te wachten op het effect van de eerste versoepeling?” Ook het feit dat de minister uiteindelijk de bal in het kamp legde van de inrichtende machten krijgt kritiek van de vakbond.

De christelijke onderwijsbond van haar kant wijst op het belang van het ondersteunend personeel, dat instaat voor de inrichting en schoonmaak van de lokalen op school. “Hun rol wordt door de autoriteiten onderschat. We willen dat de overheid voldoende middelen voor hen vrijmaakt en dat de scholen zo snel mogelijk met hen overleggen rond de heropstart”, aldus de CSC.

