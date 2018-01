Franstalige Liga voor Mensenrechten: "Francken en Jambon zijn kampioenen in populisme" hr

22 januari 2018

12u48

Bron: Belga 0 Ondanks de spontane actie in het Maximiliaanpark werd er zondagavond in de Brusselse stations en treinen toch een politieactie tegen sans-papiers gehouden. Voor de Franstalige Ligue des Droits de l'Homme (LDH) is die actie een bewijs van het spierballengerol en het populisme waaraan de ministers Jan Jambon en Theo Francken zich schuldig maken.

"Je krijgt zelfs de indruk dat ze het probleem willen onderhouden voor electorale doeleinden en om voor de achterban met de spierballen te rollen", stelt LDH-voorzitter Alexis Deswaef. "Dat is de perfecte definitie van populisme en aan politiek doen zoals een kleine Trump. Daar zijn Jambon en Francken kampioenen in."

De druk bijgewoonde spontane actie in het Maximiliaanpark van zondagavond was een reactie op de tips die de hulporganisaties kregen over een geplande politieactie in het park.

"Maandagochtend, na al die sterke signalen van de bevolking, zegt Jambon gewoon voort te doen met wat niet werkt. Ze blijven liever de wet en mensenrechten overschrijden", stelt Deswaef. De LDH-voorzitter ziet het opschorten van de Dublin-verordening en elk Europees land zijn deel van het werk laten opnemen als de oplossing.

"Het enige wat Jambon en Francken ambiëren is zo weinig mogelijk vreemdelingen in ons land, en zoveel mogelijk migranten terugduwen naar de buurlanden", meent Deswaef. "Ze voeren een 'not in my backyard'-politiek. België zou er op Europees niveau net voor moeten pleiten om het probleem samen aan te pakken, door de migranten te verdelen en zo onze internationale verplichtingen na te komen."