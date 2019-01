Franstalige leerlingen kiezen steeds minder voor lessen Nederlands SVM

08 januari 2019

17u55

Bron: Belga 0 De leerlingen van het Franse gemeenschapsonderwijs kiezen steeds minder voor de lessen Nederlands die hen op school worden aangeboden. Dat blijkt uit cijfers die de Waalse minister van Onderwijs Marie-Martine Schyns (cdH) bekendgemaakt heeft. Het percentage leerlingen dat voor Nederlands koos daalde de afgelopen vijf jaar van 44 naar 41 procent. Vooral het Engels profiteert, die lessen lokken nu al 37,6 procent van de leerlingen.

Volgens Schyns kan de dalende populariteit van het Nederlands verklaard worden door de relatief grote taalkundige verschillen tussen het Frans en het Nederlands. “De helft van de Engelse woordenschat is daarentegen schatplichtig aan de taal van Molière”, verklaarde ze in de bevoegde commissie van het Franse gemeenschapsparlement.

Schyns wees ook op het tekort aan leerkrachten die de juiste opleiding genoten hebben om lessen Nederlands te geven. Ze vindt ook dat de lesmethodes soms te ver afstaan van het echte leven. “Maar het zou ook kunnen dat de communautaire oprispingen tussen Vlaanderen en Wallonië mee aan de basis liggen van de tanende belangstelling voor het Nederlands.”

In Brussel is een minimumaantal lessen Nederlands verplicht, in Waalse scholen zijn ze optioneel.