Franstalige kinderrechtencommissaris bezoekt Belgische kinderen in Syrië KVDS

11 juni 2019

19u38

Bron: Belga 2 De Franstalige kinderrechtencommissaris Bernard De Vos is in Syrië om er Belgische kinderen te ontmoeten. Het gaat om kinderen die geboren zijn in gebieden die bevrijd zijn van terreurgroep Islamitische Staat (IS) en die in vluchtelingenkampen verblijven. Bedoeling van de missie is om de (gezondheids)toestand van de Belgische moeders en hun kinderen in kaart te brengen.

Met de humanitaire missie is ook een multidisciplinair medisch team meegereisd. Zij zullen proberen binnen te raken in de drie belangrijkste kampen die de Koerdische autoriteiten hebben ingericht in het voormalige IS-gebied: Al-Hol, Al-Roj en Ain Issa.

Lijst

De Belgen hebben een lijst met namen van 75 Belgische kinderen (zowel Franstalige als Vlaamse), van wie er 56 in de drie kampen verblijven. Van de 19 anderen is niet duidelijk waar ze momenteel zijn.





"80 procent van de kinderen is jonger dan 6 jaar. Negen van hen zijn weeskinderen, al kunnen het er ook meer zijn. Ze zijn allemaal ondervoed en lijden aan dysenterie of zware diarree. Sommigen hebben chronische ziektes zoals astma of epilepsie. Ze hebben geen toegang tot medicijnen", zo staat in een persmededeling.

Voor alle kinderen op de lijst hebben familieleden in België al geprobeerd om ze terug te halen naar België, onder meer via Child Focus. "Die families staan klaar om de kinderen op te vangen, nadat de nodige procedures zijn doorlopen", zo wordt gesteld.

Bernard De Vos had vandaag ontslagnemend premier Charles Michel en de federale informateurs al opgeroepen om snel een beslissing te nemen over de repatriëring van alle Belgische IS-kinderen die in Syrië vastzitten.