Franstalige burgemeester betrokken bij dodelijk ongeval: "Ik ben uiterst geschokt"

17 juli 2020

21u05

Bron: Belga 4 Een 84-jarige voetgangster heeft gisteren het leven gelaten na een aanrijding door een auto in Marche-en-Famenne. Dat bevestigt het parket van Luxemburg. Aan het stuur van de auto zat de burgemeester van Somme-Leuze.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het woonzorgcentrum waar de vrouw verbleef. De vrouw stierf enkele minuten na haar opname in het ziekenhuis.

Valérie Lecomte, de burgemeester van Somme-Leuze, zei "uiterst geschokt" te zijn. De bejaarde dook op enkele meters van een zebrapad op, aldus de burgemeester. Ze zei dat ze enkel de rollator van de bejaarde vrouw gegrepen had en dat het slachtoffer achteraan haar wagen gevallen was. "Er werd me eerst gezegd dat ze niet in levensgevaar verkeerde. Pas later vernam ik dat haar toestand achteruitgegaan was."

De familie van het slachtoffer stelt zich vragen over de omstandigheden van het ongeval. "Het lijkt ons bizar dat ze niet via een zebrapad zou zijn overgestoken. Ze zou dan met haar rollator over de berm moeten stappen hebben", zei een lid van de familie. Het parket opende een onderzoek.