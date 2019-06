Franstalige antiracismevereniging naar rechter tegen Vlaams Belang ttr

Bron: belga 14 binnenland De Franstalige antiracismevereniging MRAX stapt naar de rechter tegen parlementsleden Filip Dewinter en Dries Van Langenhove en tegen de extreemrechtse organisatie Schild & Vrienden, die door Van Langenhove werd opgericht. De actie is gericht tegen "hun racistische daden en uitspraken". De MRAX roept organisaties ook op zich aan te sluiten bij een collectieve klacht.

Doel van de mobilisering is "de opmars van het Vlaams Belang tegen te gaan". Volgens de Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie is de tijd aangebroken "Vlaams Belang politiek te isoleren, net als diegenen zoals N-VA die Vlaams Belang salonfähig willen maken en het bij de macht willen betrekken". Het gaat om een "majeure uitdaging voor het behoud van de democratische waarden en grondwettelijke vrijheden in ons land".

MRAX verwijst onder meer naar een - intussen verwijderde - tweet van Dewinter uit 2015 waarin hij schreef ‘ik ben racist en daar ben ik fier op’. Ook haalt de organisatie de strijd van Dewinter tegen de islam aan. Daar verwijst ze naar een actie van Dewinter in Borgerhout met affiches die gericht waren tegen de islam. De organisatie ziet daarin een overtreding van de antiracismewet uit 1981.

Wat Schild & Vrienden betreft zet MRAX zijn juridische analyse voort rond aanzetten tot haat en discriminatie. De onderzoeksrechter heeft Van Langenhove gisteren al in verdenking gesteld voor vermeende inbreuken op de racismewet, de discriminatiewet en de wapenwet.