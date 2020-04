Franstalig onderwijs krijgt volgend schooljaar mogelijk aangepaste start AH

27 april 2020

12u44

Bron: Belga 0 De minister van Onderwijs in de Franse Gemeenschap, Caroline Désir (PS), sluit niet uit dat de start van het volgende schooljaar in september wordt aangepast in functie van de evolutie van het coronavirus. Dat zei ze op de Franstalige radiozenders.

“Ik kan nog niet verzekeren dat de scholen op 1 september gewoon zouden heropenen alsof er niets gebeurd is, met iedereen tegelijkertijd aanwezig. Virologen en epidemiologen zeggen ons dat de we nog meerdere maanden met het virus zullen moeten leven. Dus vandaag weet ik het niet. Wat ik wel weet, is dat we ons zullen moeten voorbereiden op een andere start van het schooljaar”, aldus Désir op La Première (RTBF).

Indien er nog steeds een risico op een herneming van de epidemie is zullen we onze wijze van lesgeven moeten aanpassen, wellicht met periodes op school en periodes met afstandsonderwijs.” Caroline Désir, minister van Onderwijs in de Franse Gemeenschap

Op BEL-RTL zei Désir eerder op de ochtend dat ze momenteel aan verschillende mogelijke scenario's werkt voor de start van het volgende schooljaar. “Indien er nog steeds een risico op een herneming van de epidemie, een terugval of een tweede piek, is, zullen we onze wijze van lesgeven moeten aanpassen, wellicht met periodes op school en periodes met afstandsonderwijs.”

Vrijdag besliste de Nationale Veiligheidsraad dat de scholen geleidelijk en gedeeltelijk kunnen opstarten vanaf 18 mei indien er aan strikte voorwaarden kan worden voldaan.