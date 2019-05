Franstalig België ziet “bruine vlek op deze verkiezingszondag” EV

26 mei 2019

17u45 0 Met een beetje vertraging sijpelt ook in Wallonië het succes van het Vlaams Belang door. Op RTL-TVI analyseert (de Vlaamse) politicoloog Dave Sinardet het fenomeen. Hij meent dat dit verrassende resultaat niet volledig ten koste gaat van N-VA. Volgens hem hebben veel jonge kiezers die voor het eerst mochten stemmen, voor het Vlaams Belang gekozen. De populariteit van een Dries Van Langenhove zit daar volgens Sinardet voor iets tussen.

Een breed lachende Van Langenhove bevestigde kort nadien die uitspraak in een (vertaald) interview. “Ik ben van de nieuwe generatie. Wij gaan de problemen oplossen. RTL-TVI-presentator Pascal Vrébos spreekt van een “bruine vlek op deze verkiezingszondag, verontrustend voor de toekomst.

“Jongeren kiezen vaak voor extreemrechts”

Politicoloog Pascal Delwit telde 700.000 jongeren die voor het eerst mochten gaan stemmen. “Na de klimaatbetogingen dacht men dat die groen zouden stemmen. Ten onrechte”, volgens Delwit. “Jongeren die voor het eerst gaan stemmen, kiezen vaak voor extreemrechts. Dat is niet nieuw, dat is al zo sinds de jaren negentig van vorige eeuw. Daar komt bij dat het dominante thema in Vlaanderen heel anders was dan in Franstalig België. In Vlaanderen werd veel minder gepraat over klimaat en socio-economisch beleid, veel meer over migratie en vluchtelingenbeleid.”