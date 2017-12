Fransman opgepakt na achtervolging in de Ardennen TT

12u21

Bron: Belga 0 BELGA In het Ardense dorpje Athus is afgelopen nacht een Franse vijftiger opgepakt na een politieachtervolging. Dat zegt het parket van Luxemburg.

De man was gisterenavond in een café in Athus, waar hij getuige was van een woordenwisseling tussen een man en een vrouw. Even later verscheen hij voor de deur van het koppel. Hij bedreigde de vrouw en vertelde haar dat hij zich aan haar zou vergrijpen als haar vriend niet naar beneden kwam.

Het koppel belde de politie, maar de man vluchtte weg met een zwarte Mercedes. Na een korte achtervolging kon de politie hem inrekenen.

De verdachte is een Fransman die geboren is in 1967. In Frankrijk is hij al eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De man wordt vandaag nog verhoord.