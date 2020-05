Fransman gedood, verdachte verschanst zich en vuurt vanuit woning op politie mvdb Bron: Sudpresse - Vers l' Avenir - Belga

04 mei 2020

13u16 40 UPDATE - Henegouwen Een man in Beauwelz (Henegouwen) heeft zich afgelopen nacht verschanst in zijn woning na eerder een Fransman te hebben gedood. Het lichaam lag voor het huis van de verdachte. Deze dertiger raakte gewond na een schotenwisseling met de politie, meldt het parket van Charleroi.

De politie kreeg een oproep omdat er een lichaam lag voor het huis van de verdachte aan de Rue Pilarde. De man, geboren in 1983, verschanste zich in zijn woning en opende het vuur op twee agenten die ter plekke kwamen. “De agenten schoten terug en raakten de man ter hoogte van de borstkas”, verduidelijkt Vincent Fiasse, procureur des Konings van Charleroi.

De man weigerde vervolgens gehoor te geven aan de oproep van de ordediensten om zich over te geven. De speciale eenheid van de federale politie kwam ter plaatse en rond 6 uur maandagochtend gaf de man zich vrijwillig over. Hij werd met een ziekenwagen afgevoerd en moet onder het mes.



“Ondanks zijn borstletsel was hij volkomen bij bewustzijn”, vervolgde Fiasse. “De man kon nog niet verhoord worden. We kennen zijn motieven nog niet.” Volgens SudPresse ligt een afrekening aan de basis van de feiten.

Het slachtoffer is een man uit 1988 met Franse nationaliteit. De federale gerechtelijke politie heeft het onderzoek in handen.



Het landelijke Beauwelz ligt vlak bij de Franse grens en is een deelgemeente van Momignies. Het dorp ligt op zo’n vijftien kilometer ten zuidwesten van Chimay.