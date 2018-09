Fransman aangehouden voor mensensmokkel in Veurne KVE

14 september 2018

18u31

Bron: Belga 0 De Brugse onderzoeksrechter heeft een 59-jarige Fransman aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen vandaag. De man van Ghanese origine bracht met zijn taxi een Indiër zonder papieren naar de industriezone van Veurne.

"Dankzij een snelle interventie van de politiezone Spoorkin kon gisteren een verdacht voertuig in de industriezone van Veurne onderschept worden", aldus procureur Frank Demeester. Aan boord zaten een Fransman, zijn zoon en een Indiër. De man op de achterbank bleek niet over identiteitsdocumenten te beschikken.

De bestuurder van het voertuig en zijn zoon werden gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. Na het verhoor van de verdachten en het slachtoffer mocht de zoon beschikken. Zijn vader werd door de onderzoeksrechter aangehouden en zal dinsdag in Brugge voor de raadkamer moeten verschijnen.

De Fransman van Ghanese origine voerde de Indiër met zijn eigen taxi naar de industriezone. De transmigrant werd ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Het is niet toevallig dat de verdachte in de Veurnse industriezone tegen de lamp liep. Die omgeving is net als de West-Vlaamse snelwegparkings al jarenlang het vaste werkterrein van mensensmokkelbendes. Ze proberen er transmigranten op vrachtwagens richting het Verenigd Koninkrijk te verstoppen.