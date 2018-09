Fransman aangehouden voor dodelijk ongeval op E40 in Battice

11 september 2018

Na het dodelijk ongeval van zondagavond op de E40 in Battice, in de provincie Luik, heeft de onderzoeksrechter van Verviers een Fransman van een jaar of veertig onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Dat is uit gerechtelijke bron vernomen.