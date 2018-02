Fransman (25) die fietsster dood achterliet krijgt 21 maanden cel Siebe De Voogt

27 februari 2018

11u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een 25-jarige man uit het Noord-Franse Tourcoing heeft in de politierechtbank van Brugge een effectieve celstraf van 21 maanden gekregen voor een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf in Pittem.

Alexandre R. reed op 18 november 2016 fietsster Christiane Pieters (67) dood op het fietspad. Net voordien had hij over de grasberm een vrachtwagen langs rechts ingehaald. “De beklaagde kreeg na een avondje stappen ruzie met z’n vriendin”, sprak de procureur. “Het meisje liep weg en hij ging haar compleet hysterisch zoeken. Daarbij reed hij als een razende zot door Pittem.”

Na het ongeval liet R. Christiane compleet aan haar lot over. De vrouw overleed uiteindelijk ter plaatse. Alexandre R. belde even verderop een taxi op, die hem naar huis voerde. Pas 24 uren later ging de Fransman zich aangeven bij de politie. Hij zat uiteindelijk anderhalve maand in voorhechtenis en werd vrijgelaten na betaling van een borgsom van 10.000 euro. Vanmorgen verscheen hij zonder advocaat voor de rechter. “Ik heb spijt, maar was compleet van de kaart.”

Alleen omdat de twintiger na de feiten een brief met spijtbetuigingen schreef naar de nabestaanden van de fietsster, kreeg hij vanmorgen niet de maximumstraf. Bovenop de celstraf legde politierechter Peter Vandamme hem 3 jaar rijverbod op en 3.600 euro boete. Het rijverbod geldt enkel in België, waardoor Alexandre R. in Frankrijk wel nog kan blijven rijden. Zijn celstraf zal hij mogelijk wel in eigen land moeten uitzitten.