Fransen rijden combi twee keer aan met hun wagen na heisa in tabakswinkel VHS

03 februari 2018

17u26 21

Een incident in een tabakszaak in Menen eindigde deze namiddag in een moedwillige aanrijding waarbij een politiecombi geraakt werd. Twee Fransen reden met opzet tegen het politievoertuig aan. Niemand raakte gewond.

Na een melding van moeilijkheden in een tabakswinkel aan de rotonde van de Expressweg en de Moeskroensestraat in Menen, snelde een patrouille ter plaatse. Twee Fransen in een Volkswagen Polo, die betrokken waren bij het incident in de tabakszaak, waren niet opgezet met de komst van de politie. Ze reden tot twee keer in op de combi. Geen ‘lucky strike’ dus maar een doelbewuste actie. De inzittenden werden opgepakt. Of ze ook zijn aangehouden, is niet duidelijk.