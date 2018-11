Fransen protesteren massaal tegen hoge brandstofprijzen, ook in ons land dreigen kruispunten geblokkeerd te worden SVM

15 november 2018

16u53

Bron: Belga/Eigen berichtgeving 0 De Fransen voeren komende zaterdag massaal protest tegen de hoge brandstofprijzen in hun land. Voorlopig ziet het er naar uit dat op 765 plaatsen (filter)blokkades of langzaamaanacties zullen plaatsvinden. Grote kruispunten en soms zelfs snelwegen worden geviseerd. Ook in ons land dreigt er na enkele oproepen op Facebook hinder te ontstaan. Betogers zijn van plan om vanaf morgen al de toegang tot enkele brandstofdepots te versperren, zodat vrachtwagens de tankstations niet langer kunnen bevoorraden.

De grootste acties lijken zich te zullen afspelen in Feluy en Wandre, maar ook Brussel en Vilvoorde staan op het verlanglijstje. Hoe groot de impact zal zijn valt nu nog niet te voorspellen.

Bedoeling is om -net zoals bij onze noorderburen- het land droog te leggen. “De actie begint vanaf morgenochtend 6 uur en gaat non-stop door tot 18 oktober”, luidt de boodschap in Feluy. “Er zal een aanzienlijke impact zijn. We willen geen brokken maken, maar we gaan wel tonen dat we het beu zijn om uitgemolken te worden. We werken nu om te overleven en dat moet gedaan zijn. Iedereen staat achter ons, enkel de politici kan het geen bal schelen. Eendracht maakt macht.”

“We pakken ze waar het pijn doet”

“We gaan twee uitritten van de E19 blokkeren, dat zijn de enige twee toegangswegen die leiden naar het lokale brandstofdepot. We pakken ze waar het pijn doet, namelijk financieel. We sluiten het kraantje van de staat. Als we weggestuurd worden, zullen andere groepjes elders toeslaan. We wisselen elkaar af, we willen de regering op de knieën krijgen. Te veel belastingen betekenen langzaamaan onze dood.”

Volgens Johan Mattart van Brafco (de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars) vergissen ze zich van vijand. “Alsof wij verantwoordelijk zijn voor de hoge brandstofprijzen, ze zouden beter de Wetstraat gaan blokkeren. Of de pomp echt leeg zal raken? Als ze dit twee dagen volhouden, zullen er wel een paar in de problemen raken.”

60 procent in zak van overheid

Bij onze zuiderburen steeg de prijs van diesel op een jaar tijd met 23 procent en die van benzine met 15 procent. Die forse toename is vooral te wijten aan de hogere prijs voor ruwe olie. Het ongenoegen van de Fransen richt zich echter op de overheid, die door de accijnzen op brandstof ongeveer 60 procent van de kostprijs in eigen zak steekt. Bovendien voert de regering van president Emmanuel Macron op 1 januari een verhoging van de accijnzen door, in de strijd tegen de klimaatverandering.

Online petitie

Het ongenoegen van de Fransen ontstond in mei van dit jaar. Priscillia Ludosky lanceerde toen een online petitie op change.org tegen de hoge brandstofprijzen. Die kende aanvankelijk maar weinig succes, tot een lokale krant er midden oktober een artikel over schreef. Dat bericht kwam vrachtwagenchauffeur Eric Drouet onder ogen. Hij nam contact op met Ludosky om op 17 november een gezamenlijk initiatief op poten te zetten.

De petitie werd vervolgens massaal opnieuw gedeeld en verspreidde zich als een vuurtje over de sociale media. Op enkele dagen tijd steeg het aantal handtekeningen van 10.000 naar 200.000. Ondertussen onderschreven al meer dan 853.000 mensen de oproep tot lagere brandstofprijzen.

“Vertrek op tijd”

Veel mensen schaarden zich ook achter de actiedag op 17 november. Op Facebook schoten de lokale initiatieven als paddenstoelen uit de grond. De website blocage17novembre.com biedt met een kaart een overzicht van de acties. Voorlopig zouden op 765 plaatsen (filter)blokkades of langzaamaanacties worden georganiseerd. Uit een peiling begin november bleek dat 78 procent van de Fransen de blokkadeacties steunen.

Omdat de acties via de sociale media worden georganiseerd, is het voorlopig koffiedik kijken hoeveel blokkades er effectief zullen plaatsvinden en hoe groot de hinder in Frankrijk precies zal zijn. De mobiliteitsvereniging VAB roept landgenoten die zaterdag in of door Frankrijk moeten rijden op om zich goed voor te bereiden, onder meer door de sociale media in het oog te houden. "Je kan best voor vertrek checken waar de blokkades precies zijn", zegt woordvoerster Joni Junes. “Hou rekening met vertragingen en vertrek dus op tijd.”