Fransen goed voor bijna derde van ongevallen met buitenlandse voertuigen ttr

18 juni 2019

15u33

Bron: belga 2 binnenland Vorig jaar zijn er 4.534 dossiers geopend van ongevallen op de Belgische wegen waarbij een voertuig was betrokken dat in het buitenland stond ingeschreven. Dat zijn er 235 minder dan een jaar eerder. Net als in 2017 waren de Fransen vorig jaar het sterkst vertegenwoordigd, al daalde hun aandeel wel licht van 32,14 procent naar 31,50 procent van de ongevallen. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars (BBAV).

Het BBAV zorgt er onder meer voor dat slachtoffers van ongevallen veroorzaakt in België door buitenlandse voertuigen - gedekt door een groene kaart - vergoed worden.

Na de Fransen volgen de Nederlanders in het lijstje van buitenlanders die het vaakst betrokken zijn bij verkeersongevallen in België. Onze noorderburen behouden hun tweede plaats (13,50 procent tegenover 13,17 procent in 2017), gevolgd door de Bulgaren met 11,87 procent (6,48 procent in 2017). De Roemenen, die in 2017 goed waren voor de derde plaats, zagen hun aandeel afnemen van 11,57 procent naar 7,21 procent.

Het aandeel van de Polen was vrij stabiel (van 7,99 procent naar 7,72 procent), net als dat van de Britten (5,03 procent naar 5,54 procent) en van de Luxemburgers (2,79 procent naar 2,63 procent).