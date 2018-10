Franse weerdienst krijgt supercomputer na dodelijke overstromingen kg

16 oktober 2018

11u45

Bron: Belga 1 De Franse meteorologische dienst Météo-France wordt binnenkort uitgerust met een supercomputer waarmee ze de intensiteit van het slecht weer beter kan voorspellen. Dat heeft de regering vandaag, een dag na de dodelijke overstromingen in Zuid-Frankrijk, bekendgemaakt.

"Met het oog op wat er is gebeurd, heeft de staat beslist om een supercomputer te financieren voor Météo-France. Die zal binnen anderhalf jaar beschikbaar zijn", verklaarde justitieminister Nicole Belloubet aan CNews.



Zonder in detail te gaan over de werking, stelde Belloubet dat de schattingen en voorspellingen met behulp van de computer verfijnd kunnen worden. Zo is het met de supercomputer mogelijk om de intensiteit van de regenval beter in kaart te brengen.

Dodelijk noodweer

In Aude, de streek rond het Franse Carcassonne, waar het noodweer zwaar heeft toegeslagen en verschillende doden vielen, klagen inwoners dat ze slecht zijn geïnformeerd over de intensiteit van het onweer.