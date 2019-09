Franse student (23) komt om tijdens integratieweekend in België jv

17 september 2019

12u29

Bron: BFMTV 0 Een Franse student van 23 is dit weekend omgekomen tijdens een integratieweekend in ons land. De man zat in het vijfde jaar farmacie en studeerde aan de universiteit van Rouen.

De student farmacie is gestorven in de nacht van vrijdag op zaterdag. Hij was ingeschreven voor een kennismakingsweekend in België, georganiseerd door een studentenclub van de Université de Picardie Jules-Verne. Maar er namen ook verscheidene studenten van andere universiteiten “individueel” aan deel, onder wie het slachtoffer.

Volgens Orlane François, voorzitster van de Franse overkoepelende studentenorganisatie Fage, werd de 23-jarige man aangereden door een auto, dicht bij de camping waar het evenement plaatsvond, meldt BFMTV. Nog volgens François heeft het ongeval niets te maken met een of andere studentendoop of -ritueel.

“We weten niet of er sprake was van overdreven alcoholgebruik of dat het de schuld van de bestuurder was”, citeert BFMTV Mélanie Luce, voorzitster van Unef. De Belgische politie onderzoekt de zaak nog.